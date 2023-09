Lutte contre la criminalité transfrontalière : quels sont les instruments juridiques de l'UE ?

information fournie par France 24 • 26/09/2023 à 12:56

L’Entretien de l’intelligence économique s'intéresse à Eurojust, l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. À sa création en 2002, elle traitait 200 dossiers de criminels, 20 ans plus tard, ce sont plus de 88 600 suspects qui passaient entre ses mains. Eurojust chasse la criminalité économique, le trafic de drogue, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, et depuis 2022, les crimes de guerre en Ukraine. À la tête de l'agence, un nouveau directeur administratif, français, qui prendra ses fonctions le 1er octobre, Vincent Jamin.