Liberté d'expression en Russie : un texte punissant les "informations mensongères" adopte

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 11:34

Une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, le contrôle de la société civile russe est de plus en plus fort. Les médias indépendants font les frais d'une politique de surveillance accrue qui vise à contrôler les informations publiées sur l'invasion. Vendredi 4 mars, les députés russes ont adopté un texte qui prévoit de lourdes peines de prison et des amendes pour toute personne publiant des "informations mensongères" sur l'armée.