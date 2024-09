information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 11:10

Les intenses frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait environ 500 morts lundi 23 septembre au Liban, selon les autorités de ce pays, qui a vécu sa journée la plus meurtrière en près d'un an d'échanges de tirs entre les deux parties en marge de la guerre à Gaza. L'armée israélienne a indiqué que plus de 50 projectiles avaient été tirés mardi matin vers le nord d'Israël depuis le Liban.