information fournie par France 24 • 22/09/2024 à 15:15

Alors que les échanges de tirs entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne sont intenses, l'enterrement d'un des chefs du Hezbollah tué dans une frappe samedi, Ibrahim Aqil, a lieu dans un cimetière de Beyrouth. Karim Yahiaoui et les envoyés spéciaux de France 24 sont sur place pour rendre compte de la "tension" qui habite les libanais, entre deuil, colère et peur d'une escalade du conflit.