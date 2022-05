Les vertus des arbres remarquables

information fournie par France 24 • 20/05/2022 à 14:05

Au cœur de la forêt de Compiègne (Oise), le chêne de Saint-Jean est considéré comme l'un des doyens des forêts de France. Son histoire se lit sur son tronc. Cet arbre à la taille impressionnante aurait été planté au XIIIe siècle. Des arbres remarquables, l'ONF en accompagne plus d'une quarantaine en forêt de Compiègne, essentiellement des chênes. Si ces géants s'épanouissent dans leur environnement naturel, d'autres se pavanent sur la place d'un village. Ainsi, à Lucheux, dans la Somme, deux tilleuls séculaires se sont soudés et enlacés au fil du temps, ne formant plus qu'un. Celui que l'on nomme "l'arbre des épousailles" a été classé aux Monuments historiques en 1930.