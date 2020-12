France 24 • 04/12/2020 à 16:52

Il font partis des pionniers du rap français. Leurs tubes "Petit frère", "Je danse le Mia", "Demain c'est loin" ou encore "L'école du micro d'argent" sont devenus des références. Après plus de trente ans de carrière, dix albums et des milliers de concert, les membres du groupe IAM se racontent dans un livre, "Entre la pierre et la plume" (éd. Stock). Le rappeur Akhenaton est l'invité de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche".