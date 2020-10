Les obligations convertibles : convexité et opportunités

Partenaire • 16/10/2020 à 13:05

Les marchés financiers connaissent des remous sans précédent depuis quelques mois. Cependant, depuis le printemps 2020, on note un retour aux caractéristiques fondamentales des différents segments du marché obligataire par rapport aux années précédentes. Ce cycle inédit a remis en lumière la principale caractéristique des obligations convertibles, leur convexité. Cet avantage, couplé à un univers d'investissement large, a permis à la classe d'actif d'afficher un profil de rendement / risque attractif et suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs. Découvrez en vidéo l'interview de Cristina Jarrin, Responsable de l'équipe Obligations Convertibles et de Thibaut Bailly et Mikael Dauvert, gérants analystes convertibles chez Edmond de Rothschild AM.