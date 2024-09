Les nouveaux pères en font-ils trop... ou pas (encore) assez ?

information fournie par France 24 • 20/09/2024 à 15:07

En Chine, de plus en plus d’hommes renoncent à faire carrière pour devenir pères au foyer. Les générations plus âgées ont du mal à concevoir ce nouvel état de fait, dans un pays encore très patriarcal. Les "nouveaux pères" existent aussi en France. Mais sont-ils aussi impliqués que les mères? Le partage des tâches est-il égalitaire entre femmes et hommes dans le couple hétérosexuel ? Pas vraiment, estiment les journalistes Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin, co-auteurs de la bande dessinée "L’arnaque des nouveaux pères". La sociologue Christine Castelain-Meunier, elle, n’est pas aussi dure. Elle estime que l’histoire de France a beaucoup pesé dans la place que les pères ont pu occuper auprès de leurs enfants.