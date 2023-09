Les joueuses espagnoles à leur Fédération de foot: "No Pasaran!"

information fournie par France 24 • 19/09/2023 à 07:50

A la Une de la presse, ce mardi 19 septembre, le bras de fer entre les instances du foot espagnol et la majorité des joueuses de l’équipe nationale, appelées en sélection, malgré leur grève. Grève aussi aux Etats-Unis, où le principal syndicat des salariés de l’automobile a déclenché, la semaine dernière, des débrayages simultanés chez Ford, General Motors et Stellantis, une première. Des brouilles diplomatiques et deux artistes, l’un immense, l’autre de pacotille.