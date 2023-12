Les investisseurs ont-ils raison d’éviter la Chine ?

information fournie par Ecorama • 28/12/2023 à 14:10

La Bourse chinoise est à rebours des grands indices boursiers mondiaux en 2023 avec une chute à son plus bas niveau depuis début 2019. Alors que la Chine cumule vieillissement démographique et recul des gains de productivité, le pays n'attire plus les investissements étrangers. Les explications de Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Ecorama du 28 décembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com