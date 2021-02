France 24 • 19/02/2021 à 10:51

Rendez-vous dans Légendes urbaines avec une partie de l'équipe du dessin animé "Lascars" : CapOne, Izm et El Diablo. Après le succès des 60 pastilles d'une minute diffusées à la télé et sur Internet, le crew de dessinateurs, graphistes, musiciens et scénaristes ont sorti en 2009 un long métrage d'animation, "Pas de vacances pour les vrais gars". Le carton fut tel que 12 ans plus tard, le 1er février prochain, Netflix ressort cette œuvre incontestablement universelle !