information fournie par France 24 • 11/10/2024 à 15:20

Dans ce numéro spécial séries, Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur l'actualité du petit écran. Avec d'abord "Les Enfants sont rois", une série-choc avec Géraldine Nakache et Doria Tillier. Elle traite d'un phénomène réel : celui des enfants-stars dont les jeunes années sont mises en scène et visionnées par des millions de personnes sur les réseaux.