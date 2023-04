Les combats reprennent au Soudan, inquiétude de l'OMS sur un laboratoire occupé

information fournie par France 24 • 26/04/2023 à 23:42

Les combats ont repris au Soudan, et les habitants ont de plus en plus de mal à fuir le pays. L'OMS mène une évaluation des risques sanitaires après la prise d'un laboratoire où se trouvent des échantillons d'agents pathogènes très contagieux dont la rougeole. Un ancien responsable de la dictature au Soudan recherché pour crimes contre l'humanité a annoncé s'être évadé de prison en compagnie d'autres ex-collaborateurs.