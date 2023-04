information fournie par Ecorama • 19/04/2023 à 14:05

Alors que le plafond de la dette US se rapproche, on assiste à un bras de fer entre Joe Biden le démocrate et le Congrès Républicain. Faut-il s'inquiéter ? L'analyse de Pierre Sabatier, Président de PrimeView. Ecorama du 19 avril 2023, présenté par David jacquot sur Boursorama.com