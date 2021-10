information fournie par France 24 • 06/10/2021 à 19:13

Depuis leur reprise éclair du pays, achevée le 15 août 2021 par leur entrée dans Kaboul, la capitale, les Taliban affirment leur autorité en Afghanistan. Après six semaines de gouvernance talibane, où en est le pays et sa population ? Roméo Langlois, envoyé spécial à Kaboul témoigne d'un pays en pleine crise où la peur s'abat sur les habitants et notamment chez les femmes, privées de leurs libertés.