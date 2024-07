information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 11:44

La présidente des Ecologistes Marine Tondelier s'est dite "atterrée et très en colère" lundi 1er juillet après l'appel de Bruno Le Maire à ne pas se désister contre le RN pour un candidat LFI au second tour des législatives, critiquant un "comportement de lâche et de privilégié".