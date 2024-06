information fournie par France 24 • 19/06/2024 à 11:54

La décision de dissoudre l'Assemblée nationale était "la solution la plus responsable", a assuré mardi Emmanuel Macron, exhortant les Français à ne pas avoir peur et à aller voter. "La solution que j'ai prise, c'est la plus lourde, la plus grave, mais la plus responsable", a affirmé le chef de l'Etat, interrogé sur le sujet en marge d'un déplacement sur l'île de Sein (Finistère).