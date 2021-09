information fournie par France 24 • 27/09/2021 à 19:04

Le Parti social-démocrate (SPD) a annoncé lundi vouloir former une coalition avec les Verts et les libéraux démocrates du FDP et a affiché sa détermination à prendre la tête d'un nouveau gouvernement en Allemagne, pour la première fois depuis 2005, au lendemain de sa courte victoire aux élections fédérales. Martin Schulz, député SPD, ancien président du Parlement européen répond aux questions de Caroline De Camaret à Berlin.