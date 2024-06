information fournie par France 24 • 11/06/2024 à 14:13

"Je suis président et je reste président des Républicains", a assuré mardi 11 juin Eric Ciotti, après avoir prôné une alliance entre son parti et le Rassemblement national, provoquant un séisme dans sa famille politique et la multiplication d'appels à sa démission. Les précisions de James André, envoyé spécial de France 24 au siège des Républicains.