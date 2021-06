Le soutien des banques centrales doit-il rester aussi massif dans les prochains mois ?

Partenaire • 09/06/2021 à 10:51

En mai les indicateurs macroéconomiques aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe confirment une reprise forte de l'activité comme en témoignent les dernières publications des enquêtes PMI. Mais c'est l'inflation qui a surpris aux Etats-Unis en avril avec une progression en glissement annuel de 4.2%. Dans ce contexte, comment se sont comportés les marchés financiers et les bourses ce mois-ci ? Retrouvez l'analyse de CPR AM sur les marchés par Samir Saadi, gérant allocataire, CPR AM.