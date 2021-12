Le retour des missions archéologiques françaises en Égypte

information fournie par France 24 • 09/12/2021 à 14:36

Après plusieurs mois d’interruption à cause de la pandémie, les missions archéologiques françaises sont de retour en Égypte et les richesses à découvrir restent nombreuses. Au cœur de la Haute-Égypte, c’est une terre de légende qui a envouté des générations d’archéologues. ExplorerLouxor, c’est l’espoir chaque jour renouvelé de percer quelques-uns des plus grands mystères d’Egypte.À quelques kilomètres de la Vallée des rois, Isabelle Régen et son équipe étudient l’une des tombes les plus fascinantes découvertes dans le pays.