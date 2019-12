France 24 • 09/12/2019 à 15:18

Dans ce nouveau numéro d'"À l'Affiche" 100 % musique, Amobé Mévégué évoque la tournée française de Denco El Capo, alias Petit Denis, icône de la musique ivoirienne de passage à Paris.

On parlera aussi de la surf music qui déferle sur la France. Rencontre et découverte du groupe The Wave Chargers, ambassadeurs d'un genre venu de Californie.