information fournie par France 24 • 06/10/2021 à 23:10

L’historien et philosophe camerounais Achille Mbembe a rendu ses recommandations au président Emmanuel Macron pour de nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Il appelle à reconnaître "les racines africaines" de la France, et suggère la création d’une "maison des mondes africains et des diasporas". Ce rapport a été rendu dans le cadre du sommet Afrique-France qui aura lieu vendredi 8 octobre à Montpellier.