Le private equity accessible avec le FCPR ODDO BHF Invest for tomorrow

information fournie par Boursorama • 07/05/2024 à 08:40

Dans ce numéro de Tendances de fonds, Raphael Hassan, responsable relations investisseurs chez Oddo BHF Private Equity présente le fonds commun de placement à risque ( FCPR ) ODDO BHF Invest for Tomorrow.

Il rappelle notamment l'objectif d'un FCPR et détaille de façon concrète comment Invest for Tomorrow applique sa stratégie d'investissement. Il revient aussi sur le rendement net visé parce produit et son accessibilité avec une souscription minimale de 1.000 euros.

Vidéo sponsorisée.