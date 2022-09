Le président du Kenya, William Ruto, inquiet d'un risque de "famine dans la Corne de l'Afrique"

information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 13:04

Dans un entretien accordé à France 24 en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le nouveau président du Kenya, William Ruto, alerte sur un risque de famine dans la Corne de l'Afrique, estimant que "3,1 millions de personnes sont confrontées à une grave sécheresse" au Kenya seulement. "Ce n'est plus un défi pays par pays. Cela devient un défi multilatéral", insiste-t-il, appelant à l'aide les institutions internationales et les prêteurs. Le chef de l'État kényan impute la sécheresse au changement climatique, mais souligne que la situation a été exacerbée par la guerre en Ukraine et la chute des exportations de céréales vers l'Afrique qui en a résulté.