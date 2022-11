Le point sur Matla, le PER de Boursorama

information fournie par Boursorama Banque • 22/11/2022 à 10:36

Dans ce nouveau numéro de Boursofocus, on souffle la bougie du premier anniversaire de Matla, le plan d'épargne retraite individuel lancé par Boursorama en collaboration avec BlackRock.

L'occasion de rappeler la philosophie et le fonctionnement de ce PERin, considéré par la presse spécialisée comme étant le moins cher du marché.

Julien de Freitas, chef de produit marketing épargne et placements rappelle les grandes caractéristiques du produits et Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France détaille les différents profils de gestion, la composition des allocations et leur évolution au cours d'une année 2022 chahutée sur les marchés.