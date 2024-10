Le point semestriel sur la SCPI Mistral Sélection

information fournie par BoursoBank • 16/10/2024 à 18:02

Dans ce numéro de Boursofocus, Julien Hennion, gérant de fonds immobiliers chez Swiss Life Asset Managers France revient sur les performances semestrielles de la SCPI Mistral Sélection, une solution d'épargne lancée en mai dernier qui fait partie de l'offre de Boursobank et qui permet d'investir dans les centres logistiques, les bureaux et les centres commerciaux, en France et en Europe. Il explique notamment pourquoi en investissant dans Mistral Sélection, on devient acteur de la mutation des territoires.