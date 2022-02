information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 12:32

L'invité du Paris des Arts est l'humoriste et comédien Stéphane Guillon. Actuellement sur les planches du théâtre Tristan Bernard à Paris, il parle de son nouveau seul-sur-scène. Avec lui, direction la fondation Louis Vuitton pour découvrir les chefs-d'œuvre de la collection Morozov, "icônes de l'art moderne". Et une rencontre avec son ami, le comédien Jean Benguigui, lui aussi en tournée avec "The canapé", la pièce de Patrice Leconte.