Le Paris des Arts de Stéfi Celma

information fournie par France 24 • 01/07/2022 à 14:31

Notre invitée cette semaine est Stéfi Celma. Comédienne, chanteuse, elle est actuellement à l’affiche au cinéma dans la comédie "Champagne" et prochainement dans "Les volets verts" du réalisateur Jean Becker. Elle nous parle aussi de son dernier single "Tabou". Stéfi Celma nous emmène en balade au musée Albert-Kahn qui vient de rouvrir ses portes après 6 ans de fermeture. Et puis, une rencontre en musique avec la jeune chanteuse, autrice et compositrice Camille Yembe.