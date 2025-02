information fournie par France 24 • 21/02/2025 à 15:47

Et si on renouait avec l'observation du ciel, à l'écoute des oiseaux, ou encore au sport et à la concentration ? Voici le pari fou des créateurs français d'un mobile tactile déconnecté du web et dont la seule fonction est d'appeler, d'envoyer ou de recevoir des messages. L'idée est de lutter contre les innombrables notifications que l'on reçoit sur nos téléphones, ici pour liker la photo d'un proche, là pour répondre à une boucle de messagerie... Surprise : c'est difficile mais cela fonctionne.