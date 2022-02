information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 10:40

À Nogent-sur-Marne, depuis la fin du 19e siècle, des immigrants italiens installés au centre de la cité ont accompagné le développement de la ville. C'est une plus plus anciennes communautés italiennes de la région parisienne, qui a marqué la ville de son empreinte. Ses descendants, au fil des générations, ont préservé cet héritage et la "Petite Italie" reste présente dans l'urbanisme comme dans les cœurs.