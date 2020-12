Le Jura, paradis des skieurs de fond

France 24 • 07/12/2020 à 13:09

Le massif du Jura étend son manteau blanc sur plus de 340 km le long de la frontière suisse. En faire la traversée est inoubliable. Nous suivons un petit groupe de skieurs de fond pour une randonnée de trois jours à travers sapins, lacs gelés, pentes douces et sommets ensoleillés. Nous ferons halte dans un refuge pour déguster un rösti, spécialité jurassienne au comté. Nous nous rendrons aussi, à la frontière franco-suisse, sur un lieu chargé de mémoire : celui d'un passage emprunté entre 1941 et 1945 par les résistants et les réfugiés juifs pour fuir, au péril de leur vie, la France occupée.