Le Journal des biotechs : Pier-Vincenzo Piazza directeur général d'Aelis Farma

information fournie par Boursorama • 08/04/2025 à 09:21

Dans ce numéro hors-série du Journal des biotechs, Pier-Vincenzo Piazza directeur général d'Aelis Farma commente la publication récente concernant les résultats finaux de l'étude clinique de Phase 2B dans les troubles liés à l'usage excessif du cannabis AEF0117. Il explique les conditions à remplir pour pouvoir poursuivre le développement de cet actif, détaille également les avancées autour de AEF0217 et partage sa vision sur les perspectives d'Aelis Pharma en 2025.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.