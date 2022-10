Le journal des biotechs : Maryvonne Hiance, présidente de HealthTech For Care

information fournie par Boursorama • 12/10/2022 à 16:43

Dans ce numéro hors-série du Journal des biotechs, Maryvonne Hiance vient présenter la 4e édition des Healtech Innovation Days (HTID) qui se tiendront les 13 et 14 octobre au Palais Brongniart et en ligne.

La fondatrice présidente de Healthech for care, vice-présidente de la biotech OSE Immuno et ancienne présidente de France Biotech détaille les objectifs de cet événement, plateforme qui rassemble les enterprises innovantes de la santé afin d'accélérer leur croissance et amener l'innovation jusqu'au patient.

Elle analyse également l'état actuel du secteur des Sciences de la vie en France et en Europe et liste les raisons d'être optimiste sur ses perspectives.

