Le journal des biotechs : Aram Mangasarian (TME Pharma), Sacha Pouget (Biomed Impact)

information fournie par Boursorama • 18/01/2023 à 18:10

Dans ce premier numéro du journal des biotechs de 2023, Sacha Pouget, fondateur de Biotech Bourse et associé chez Biomed Impact fait le point sur l'année 2022 du secteur des biotechs et présente les domaines clés et les moments phares de l'année 2023, notamment pour les sociétés françaises.

L'entretien est consacré à Aram Mangasarian. Le PDG de lancien Noxxon Pharma revient sur les résultats récentes présentés par ce spécialiste des nouvelles thérapies dans le traitement des cancers en ciblant le microenvironnement tumoral.

Entretien sponsorisé.