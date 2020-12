"Le dialogue avec les terroristes est une volonté des Maliens", assure le Premier ministre du Mali

France 24 • 03/12/2020 à 16:53

Moctar Ouane, Premier ministre de la transition du Mali, a accordé un entretien exclusif à RFI et France 24, depuis Bamako. Le Premier ministre a annoncé la mise en place "rapide" d'un conseil national de transition. Il s'est également exprimé au sujet de la négociation entre Bamako et des groupes terroristes, la jugeant en phase "avec la volonté des Maliens" et complétant les frappes militaires françaises contre ces mêmes groupes jihadistes.