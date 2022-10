Le debrief du 6 octobre : nouvelle séance de baisse pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 06/10/2022 à 18:31

Bon, heureusement qu'on avait pris de l'avance en début de semaine parce que là on est à nouveau le souffle court. Le CAC 40 signe une nouvelle séance dans le rouge à -0,82% vers les 5.937 points et un tout petit volume de 2,5 milliards d'euros échangés. Il faut dire que les investisseurs n'ont guère apprécié la décision de 'L'OPEP+' qui a annoncé qu'elle réduirait sa production de 2 millions de barils par jour pour le moins de novembre, sa plus forte réduction depuis 2020 et ça pourrait bien repousser le baril au-dessus des 100 dollars, comme si on avait besoin de ça en ce moment..

Les rendements obligataires repartent à la hausse de part et d'autre de l'Atlantique la hausse plus forte qu'attendu des inscriptions au chômage a déçu et à Wall Street, le Dow Jones recule de 0,38% vers les 30.160 points et le Nasdaq est lui presque stable -0,07% vers les 11.142 points.

Valeurs en hausse

Et on retrouve la parapétrolière CGG en tête du SBF 120.

Les valeurs de l'auto accélèrent également à l'image des équipementiers Faurecia et Valeo ou du constructeur Renault sur le CAC 40

Sur le SRD Adocia s'envole (+28%) alors que la biotech a présenté des résultats encourageants avec son traitement M1Pram sur les personnes obèses atteintes de diabète de type 1.

Sur le CAC 40, c'est STMicro qui affiche une 5e séance de hausse consécutive et un gain de plus de 12% sur la période, devant Legrand

Valeurs en baisse

Eramet fait grise mine -20% pour le producteur de nickel qui souffre du repli des métaux de base et sans doute aussi de la dégradation d'Exane

BNP Paribas passé de "surperformance" à "neutre" avec un objectif de cours abaissé de 80,40 à 77 euros. Dans le même secteur, Arcelormittal se replie du plus de 4%.

Toujours très volatil, McPhy Energy repart nettement en baisse devant Scor et Antin Infrastructure Partners

Sur le CAC 40, en plus d'Arcelormittal, Vinci Engie et Orange complètent le quatuor des plus forts replis

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)