Le debrief du 3 novembre : un début de mois en fanfare pour le CAC 40

03/11/2023 à 18:10

On a bien cru que le CAC 40 allait signer toute une semaine de hausse mais il trébuche sur cette dernière séance volatile de vendredi et clôture en repli de 0,19% vers les 7.047 points et 3,2 milliards d'euros échangés. Novembre débute quand même sous de bons auspices alors que l'indice grimpe de 3,7% sur cinq séances glissantes.

Outre-Atlantique, on attendait les chiffres de l'emploi US pour octobre et ils montrent une inflexion : 150.000 postes créés quand le consensus Reuters tablait sur 180.000. Le chiffre de septembre a lui été révisé à la baisse, à 297.000 créations contre 336.000 auparavant. Dans le même temps, le taux de chômage est remonté de 0,1 point de pourcentage, à 3,9% et le salaire horaire moyen augmenté de 4,1% en rythme annuel contre 4,2% en septembre et 4% attendus par le consensus.

Des chiffres qui semblent suggérer un assouplissement des conditions du marché de l'emploi, ce qui pourrait convaincre la Fed de s'arrêter pour de bon dans la remontée des taux.

D'autant que l'ISM des services est ressorti à 51,8 en octobre, inférieur aux attentes, à un plus bas de cinq mois. A 17h45, Wall Street s'en tire pourtant mieux que nous avec un Dow Jones qui grimpe de 0,8% et un Nasdaq à +1,4%. A noter la poussée de l'euro qui s'échange contre 1,0739 dollar.

Valeurs en hausse

Eutelsat évoluait plus haut que tout le monde sur le SBF 120.

Derrière, c'est une sixième séance consécutive de hausse pour Plastic Omnium. L'équipementier automobile qui a repris de la vitesse depuis son profit warning du 26 octobre. Valeo profite de l'aspiration et se situe non loin derrière.

De façon plus générale, les investisseurs reviennent sur les valeurs attaquées récemment à l'image de Clariane et Voltalia et c'est la même histoire sur le CAC 40 pour Worldline, Teleperformance et Alstom.

A noter sur le SRD, la flambée de Casino et Rallye : +113% pour le premier +6,6% pour le second. Mardi soir, Casino avait annoncé avoir bénéficié d'engagements de souscription de la part de ses créanciers à hauteur de 195 millions d'euros dans le cadre de ses projets d'augmentations de capital de 275 millions.

Valeurs en baisse

Prises de bénéfices sur TotalEnergies alors que le Brent s'échange en baisse de 1,5% à un peu plus de 85,50 dollars le baril.

Accor se replie également, lesté par Barclays qui a dégradé sa recommandation sur le titre du groupe hôtelier de "surpondérer" à "pondérer en ligne" avec un objectif de cours abaissé de 39 à 33 euros.

Ayvens, c'est le nouveau nom d'ALD après l'acquisition de LeasePlan, recule de 3,1% après avoir dévoilé un résultat net part du groupe en baisse de près de 29%, à 226,2 millions d'euros au 3e trimestre 2023. Dans la foulée de cette publication, Oddo BHF a dégradé son opinion de "surperformance" à "neutre" avec un objectif de cours ramené de 17 à 6 euros.

Sur le CAC 40, Sanofi repart à la baisse après 4 séances de rebond suivi par Thales et Axa. L'assureur a pourtant publié un chiffre d'activité conforme aux attentes pour les neuf premiers mois de 2023 et a dit être en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat pour l'année. Mais Il a toutefois averti d'un niveau élevé de sinistralité liée aux catastrophes naturelles au 3e trimestre et estimé à 200 millions d'euros le montant préliminaire des dommages provoqués par l'ouragan Otis, qui a touché le Mexique en octobre.

