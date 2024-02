Le debrief du 29 février : le CAC 40 finit février sur une séance en repli de 0,34%

information fournie par Boursorama • 29/02/2024 à 18:00

A l'issue d'un parcours toujours aussi heurté, le CAC 40 termine la dernière journée de février de cette année bissextile sur un repli de 0,34% vers les 7.927 points sous une dernière salve de résultats.

Aux Etats-Unis, on attendait le PCE, l'indice préféré de la Fed pour l'inflation : il a augmenté de 2,4% en janvier en rythme annuel, en ligne avec les attentes/ A 17h45, le Dow Jones fait du surplace et le Nasdaq grimpe de 0,3%.

Valeurs en hausse

Les valeurs de la dépendance Clariane et Orpea dominaient le SBF 120. Le premier a publié un chiffre d'affaires 2023 en croissance organique de 8,4% à 5,04 milliards d'euros. Son résultat net des activités poursuivies, hors IFRS 16, hors dépréciations d'actifs, est positif de 2 millions d'euros, alors qu'il est négatif de 49 millions d'euros avec les dépréciations d'actifs. Le groupe ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2023.

Neoen, aussi, avait du vent dans les voiles alors que le bénéfice net du producteur d'énergies renouvelables a plus que triplé sur un an à 150,2 millions d'euros en 2023.

Résultats béton aussi pour Eiffage, Le géant français du BTP et des concessions autoroutières a passé la barre du milliard d'euros de bénéfice net en 2023 et affichait fin décembre un carnet de commandes pour les travaux en hausse de 40%.

Sur le CAC 40 c'est Eurofins Scientific qui était au rebond devant Legrand et Vivendi.

Valeurs en baisse

Côté baisse, la pilule est très amère pour Euroapi qui chute.Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a essuyé une perte nette 2023 de 189,7 millions d'euros contre -15 millions en 2022. La marge brute d'exploitation ressort à 9,2% en baisse de 3,1 points de pourcentage "en raison d'une absorption moins favorable des coûts fixes et de l'inflation". Les perspectives 2024 ne sont guère plus enthousiasmantes avec une marge attendue entre 6 et 9%.Le groupe compte désormais se "recentrer sur des segments de marché à forte valeur ajoutée".

Nexity, chutait de plus de 20% à la Bourse de Paris jeudi, les actionnaires sanctionnant la suppression de leurs dividendes et l'annonce d'une réorganisation "en profondeur" du groupe, qui n'avance pas d'objectif ambitieux pour 2024. Surtout, le groupe a annoncé renoncer à verser un dividende à ses actionnaires, alors qu'il souhaitait jusque-là leur proposer un versement d'au moins 2,50 euros par action. il ne se fixe pas d'autres objectifs qu'un "résultat opérationnel positif" en 2024 et une "dette financière sensiblement inférieure à celle de fin 2023".

Ca pique du nez aussi pour Air France-KLM et SES après des résultats mal accueillis. Eutelsat aussi est pénalisé.

Et c'est la même déception pour Veolia, lanterne rouge du CAC 40. En parallèle de la publication de ses résultats annuels, le groupe a dévoilé ses objectifs financiers sur la période 2024-2027 et vise notamment plus de 8 milliards d'euros d'EBITDA en 2027.

