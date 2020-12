Le debrief du 11 décembre : le CAC 40 met fin à cinq semaines de hausse consécutives

Boursorama • 11/12/2020 à 17:25

Le CAC 40 clôture cette journée en repli de 0,76% vers les 5507 points et 3,5 milliards d'euros échangés. Sur une semaine, il cède 1,8% mettant fin à une série de cinq semaines consécutives de hausse. C'est la forte probabilité d'un no deal brexit qui a dominé les débats aujourd'hui, matérialisé notamment par une baisse marquée de la livre sterling face à l'euro.

Outre-Atlantique, c'est plutôt le point mort sur le plan de relance et l'envolée des nouveaux cas de contamination au covid-19 qui pèse sur le moral des investisseurs. A 17h45, le dow Jones recule de 0,25% à 29.923 points et le Nasdaq de 0,7%, à 12.314 points. On parlait de l'introduction d'Airbnb hier, évoquant des premiers échanges autour de 150 $ et bien cela s'est avéré puisque le titre cote actuellement 148 dollars.

Valeurs en hausse

Worldline en tête du SBF 120 devant Mercialys. La foncière commerciale profite d'une note de Goldman Sachs qui passe à acheter sur la valeur avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 8,80 euros.

Bien orientés également Neoen, Rémy Cointreau et Safran

A noter enfin sur le SRD, la progression de 9,15% de Nanobiotix. La biotech a réussi à lever 100 millions de dollars à l'occasion de son introduction au Nasdaq.

Valeurs en baisse

Et bien, on retrouve une autre biotech en queue de peloton du SBF 120 : Genfit alors que le conseil scientifique des Indices a décidé de sortir le titre du groupe du SBF 120 et du CAC Mid 60 à compter du 21 décembre, à l'ouverture des marchés. Tarkett, qui sortira également du SBF 120, est pénalisé lui aussi. A l'inverse quatre valeurs font leur entrée : Mc Phy energy, Verallia, Kaufman & Broad et Carmila

Les parapétrolières TechnipFMC, CGG et Vallourec subissent des dégagements après le rebond d'hier.

Sur le CAC 40, c'est Orange qui est lanterne rouge. Sanofi abandonne lui 4%. Le laboratoire pharmaceutique français et son partenaire GSK ont annoncé un retard dans le développement de leur vaccin contre la covid- 19 en raison d'une réponse immunitaire insuffisante chez les personnes agées.

Enfin, au cœur de l'actualité depuis quelques jours en raison d'accusations anonymes de fraude. Accusations démenties par la société. Le titre Solutions 30 est suspendu aujourd'hui dans l'attente d'un communiqué.

LG (redaction@boursorama.fr)