Le debrief Bourse du 9 février : le CAC 40 finit la semaine en repli

information fournie par Boursorama • 09/02/2024 à 18:00

C'est donc une semaine d'alternance parfaite qui s'achève à la Bourse de Paris : une séance en hausse, une séance en baisse. On termine donc logiquement cette journée de vendredi avec un CAC 40 qui se replie de 0,24% vers les 7.648 points et presque 3,7 milliards d'euros échangés. Sur cinq séances, l'indice aura gagné 0,7%.

Aux Etats-Unis, évolution contrastée à 17h45 entre un Dow Jones qui cède 0,26 mais un Nasdaq qui gagne 0,9% et surtout un S&P 500 qui évolue désormais au-dessus des 5.000 points.

Valeurs en hausse

C'est Ubisoft qui gagne la partie sur le SBF 120. L'éditeur de jeux vidéo a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice qui s'achèvera fin mars 2024 grâce à un bon 3e trimestre, ce qui est une très bonne surprise pour les investisseurs. Wedbush a réaffirmé son opinion "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours à 12 mois remonté de 34,50 à 38 euros, intégrant à cette occasion le titre dans sa liste de meilleures idées.

Nexans se distingue également et Eutelsat rebondit alors que pourtant, les analystes de Deutsche Bank ont dégradé le titre de "conserver" à "vendre", avec un objectif de cours abaissé de 4 à 3 euros.

Sur le CAC 40, Arcelormittal arrive en tête et c'est toujours plus haut pour Hermès. Même à plus de 2.000 euros, l'action continue a grimper. Le groupe d'hyper luxe a publié un chiffre d'affaires de 3,36 milliards d'euros au T4, en hausse de 17,5% à taux de change constants, supérieur aux attentes. Et ce n'est sans doute pas fini puisque le groupe a annoncé qu'il prévoyait d'augmenter ses prix au niveau mondial de 8 à 9% cette année. Le groupe versera par ailleurs une prime de 4.000 euros à chacun de ses 22.000 employés dans le monde.

Valeurs en baisse

Gros trou d'air pour X-Fab : -13%. Le spécialiste des semi-conducteurs a pourtant publié de très bons chiffres avec un bénéfice par action plus que triplé en 2023 mais les perspectives 2024 ont beaucoup déçu : le chiffre d'affaires anticipé est de l'ordre de 900 à 970 millions de dollars avec une marge d'Ebitda entre 25 et 29%, soit un Ebitda à 252 millions en milieu de fourchette. Dans le même temps, le consensus tablait sur 1 milliard de dollars de ventes et 294 millions d'Ebitda.

C'est assez inhabituel mais c'est L'Oréal qui était à la peine aujourd'hui. Au 4e trimestre, le leader des cosmétiques a publié des ventes de 10,6 milliards d'euros, en progression de 6,9%, inférieures aux prévisions des analystes. En cause, les ventes en Asie du nord et le segment du luxe qui ont été, "bien en deçà des attentes et nous sommes d'avis que les vents contraires en Chine sont structurels et pas seulement cycliques", a écrit Deutsche Bank à la lecture des comptes.

Atos reste sous pression tout comme Ayvens.

Sur le CAC 40, les bancaires aussi continuent à souffrir : BNP Pariibas a été dégradé par UBS de "achat" à "neutre" avec un objectif de cours abaissé de 69,20 à 57,70 euros.

