Le debrief Bourse du 7 juin : le CAC 40 poursuit sa hausse

Boursorama • 07/06/2021 à 18:22

Aller plus haut ! C'est la devise du CAC 40 en ce moment. L'indice avait commencé dans le rouge mais dès la fin de matinée, il est revenu en territoire positif pour finir cette première séance de la semaine en hausse de 0,43% vers les 6.544 points et 2,8 milliards d'euros échangés, c'est un peu le tarif habituel en ce moment.

Aux Etats-Unis, le climat est un peu moins léger avec un Dow Jones qui se replie de 0,27% à 17h45 vers les 34.663 points et le Nasdaq qui lui est à l'équilibre presque parfait : 13.815 points. A noter le repli de 2,5% Tesla. Elon Musk a annoncé hier sur Twitter qu'il renonçait à lancer le Model S Plaid+, qui devait être la version la plus chère du modèle de berline du groupe. Et la fièvre spéculative continue sur AMC avec une progression de 18%.

Valeurs en vue

Solutions 30, toujours volatil. Le titre reprend près de 7,3% aujourd'hui à 5,32 euros, en tête du SBF 120

Suivent SES, EDF et Edenred. Pour Edenred, c'est grâce, notamment, à un petit coup de pouce de Deutsche Bank qui passe de «conserver» à «acheter» sur le titre tout en relavant son objectif de cours de 46,50 à 53,50 euros.

Sur le CAC 40 Stellantis traçait la route en tête du CAC 40 devant Publicis Groupe et Michelin. Pour ce dernier, c'est notamment grâce à UBS qui a réaffirmé sa recommandation « achat » avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 euros

Séance solide enfin pour Icade (+2,7%). La foncière a annoncé qu'elle prévoyait l'introduction en Bourse de sa filiale spécialisée dans l'immobilier de santé sur Euronext Paris, d'ici la fin de l'année 2021 sous réserve des conditions de marché.

Valeurs en baisse

Sur le SBF 120 Eramet poursuit sa correction, 3e séance dans le rouge pour le producteur de nickel.

Vallourec se replie aussi alors que la levée de fonds de 300 millions se poursuit jusqu'au 21 juin prochain.

Albioma et Verrallia sont également dans le peloton de queue du SBF 120.

Et puis sur le CAC 40, les valeurs de la tech sont sous pression à l'image de STMicro. ou Dassault Systèmes ou encore Atos.

LG (redaction@boursorama.fr)