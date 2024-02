Le debrief Bourse du 7 février : le CAC 40 poursuit son alternance hausse / baisse

information fournie par Boursorama • 07/02/2024 à 18:00

On sentait bien que la tendance positive du CAC 40 était fragile en début de séance et de fait, l'indice a rapidement commencé à glisser pour finir la séance à -0,36% vers les 7.611 points et un peu plus de 3 milliards d'euros échangés.

Outre-Atlantique, le S&P 500 s'attaque à de nouveaux records. Le Dow Jones, lui, grimpe de 0,4% et le Nasdaq de 0,7%. On retrouve Ford pied au plancher (+3%) alors que le constructeur automobile a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, des objectifs ambitieux et l'annonce d'un dividende exceptionnel. C'est en revanche, la très grosse dégringolade pour Snap (-35%), propriétaire de SnapChat dont les chiffres et les précisions ont déçu les investisseurs.

Valeurs en hausse

Plutôt volatil en ce moment, Eutelsat domine le SBF 120 en compagnie de Dassault Systèmes, Volatalia et Biomérieux.

Sur le CAC 40, les valeurs de l'auto Renault et Stellantis accélèrent, dans le sillage de Ford.

Saint-Gobain aussi se distingue. Le groupe a annoncé la signature en Italie d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable d'une durée de 10 ans avec Axpo Italia.

Valeurs en baisse

Atos repart déjà dans le rouge devant Valeo, Clariane et Beneteau.

Air France-KLM a aussi du plomb dans l'aile : Société Générale a dégradé la compagnie aérienne de «surpondérer» à «neutre», avec un objectif de cours revu de 16 à 12,50 euros. De plus, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé d'annuler l'approbation d'une aide financière octroyée par les Pays-Bas à KLM lors de la pandémie de Covid-19. Cette aide était contestée en justice par Ryanair.

C'est Carrefour qui est resté en rayon sur le CAC 40 devantTotalEnergies.

La major pétrolière se replie alors qu'elle a publié un bon résultat net ajusté moins élevé que prévu par les analystes au 4e trimestre et sur l'ensemble de l'année 2023 où ce dernier cède 36%, à 23,2 milliards de dollars. Le dividende au titre de l'exercice 2023 sera lui proposé à 3,01 euros par action, en progrès de 7,1%.

Ca baisse aussi pour Teleperformance et Bouygues.

LG (redaction@boursorama.fr)