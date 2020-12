Boursorama • 07/12/2020 à 18:26

Après cinq semaines consécutives de progression, c'est donc en repli que s'amorce cette nouvelle semaine. L'aggravation de la crise sanitaire notamment aux Etats-Unis et l'impasse des discussions entre Britanniques et Européens sur la question du Brexit pèse sur la tendance.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,64% vers les 5573 points

Ce regain d'incertitudes joue évidemment en faveur des valeurs considérées comme refuges. Air Liquide progresse de 1,19%, Carrefour de 1,15%

La tech est également en vue. Un peu plus de 1% pour ST Micro, Worldline : +0,70%.

A l'inverse, le secteur bancaire en première ligne sur la question du Brexit affiche les plus fortes baisses du jour. Crédit Agricole plus forte baisse de l'indice, presque 3%

Le titre Société Générale pourtant bien orienté en début de matinée après l'annonce de sa restructuration perd finalement 2,73%. BNP Paribas recule de 2,70%.

Dans le luxe, Kering chute d'un peu plus de 2% avoir vu son titre dégradé par UBS qui passe à neutre contre acheter et abaisse son objectif de cours à 624 euros contre 660 euros.

Dans l'actualité du SBF 120, EDF lâche 2,13% après la dénonciation hier par Greenpeace de failles dans la sécurité du chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville

Par ailleurs, Europcar a annoncé la conclusion d'un avenant à l'accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et entraînant son passage sous le contrôle de ses créanciers. Le titre est quasiment à l'équilibre.

Parmi les hausses du jour, Elior s'offre un peu plus de 3% suivi par Nexans et Sartorius Stedim Biotech

A noter que les valeurs parapétrolières continuent de progresser à l'instar de Vallourec qui prend un peu plus de 2%.

Outre-Atlantique, c'est un début de semaine indécis pour Wall Street. Les regains de tensions entre Washington et Pékin pèsent sur la tendance. L'administration Trump s'apprête en effet à imposer des sanctions à l'encontre d'une dizaine d'officiels chinois. Le Dow Jones et le S&P 500 sont en repli tandis que le Nasdaq évolue dans le vert après un nouveau record à plus de 12485 points.