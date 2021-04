Le debrief Bourse du 7 avril : le CAC 40 termine presque à l'équilibre

Boursorama • 07/04/2021 à 18:54

Bon la séance a été disputée et le CAC 40 échoue à rien d'arracher une nouvelle séance de hausse : -0,01% vers les 6131 points et seulement 2,7 milliards d'euros échangés. Les statistiques du jour n'étaient pas mauvaises, loin de là avec un retour à la croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro en mars : l'indice PMI IHS Markit composite est ressorti à 53,2 points, un plus haut de 8 mois.

Aux Etats-Unis, les investisseurs jouaient aussi la prudence avant le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. A 17h45, le Dow Jones est en très légère baisse autour des 33.404 points, tout comme le Nasdaq qui oscille très peu vers les 13.692 points.

Valeurs en hausse

EDF était l'action 100.000 volts aujourd'hui. Elle finit en tête du SBF 120 alors que, selon Reuters, l'Etat envisagerait de racheter les parts des actionnaires minoritaires pour environ 10 milliards d'euros dans le cadre du projet de réorganisation du producteur d'énergie.

Derrière, Air France-KLM continue à grimper portée par l'annonce des dernières mesures de soutien du gouvernement. le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ayant même déclaré aujourd'hui que l'aide apportée par l'Etat français dans le cadre d'un plan de recapitalisation ne sera peut-être pas la dernière, vu la situation du secteur aérien.

Belle séance de rebond aussi pour Atos. Selon Investir citant Bloomberg, les analystes d'Exane BNP Paribas estiment que la SSII pourrait constituer une cible pour Capgemini alors que les valorisations des deux groupes sont aux « extrêmes » opposées... sur le CAC 40, Wordline est également bien orienter

A noter aussi la progression de 2,9% d'Amundi, entré en négociations exclusives avec Société Générale pour le rachat de la filiale de gestion d'actifs Lyxor pour 825 millions d'euros.

Valeurs en baisse

Les séances se suivent et ne ressemblent pas pour Solutions 30 qui perd plus de 14%. Il faut dire que le fonds Muddy Waters persiste et signe expliquant que les rapports des auditeurs indépendants mandatés par la société contiennent, je cite, « des éléments accablants sur Solutions 30 et ne font rien pour dissiper nos inquiétudes au sujet des liens multiples et persistants de S30 avec des individus associés au crime organisé et au blanchiment d'argent. Nous appelons les autorités de maintien de la loi à enquêter»

En repli également, Technip Energies, McPhy et Albioma.

Sur le CAC 40, c'est EssilorLuxottica qui signe la baisse la plus nette La Cour d'appel d'Amsterdam a rejeté toutes les demandes du groupe visant à recevoir des informations supplémentaires concernant les actions de GrandVision pour atténuer l'impact du covid-19 sur ses activités.

