Le debrief Bourse du 6 juillet : le CAC 40 démarre bien la semaine

Boursorama • 06/07/2020 à 18:56

C'est un beau démarrage de semaine pour le CAC 40 qui clôt cette première journée sur une hausse de 1,49% vers les 5081 points avec 3,1 milliards d'euros échangés.

Il faut dire que les indices chinois avaient donné le "la", alors que le CSI 300 avait terminé sur un gain de 5,67%, tandis que le Hang Seng avait grimpé de 3,8%.

Outre Atlantique Les indices américains aussi sont revenus en forme de leur week-end prolongé avec un Dow Jones progressant de 1,37%, à 17h45 et un Nasdaq toujours aussi exubérant à +1,75% et un nouveau record en cours de séance à 10.458 points, Tesla est à +10% Amazon à +4,7%, Apple à +3%

Valeurs en hausse

GTT domine le SBF 120 grâce à un double coup de pouce. Société Générale est passer de Conserver à Achat sur le titre et revu à la hausse son objectif de cours de 73 à 91 euros. Soulignant l'accélération des prises de commandes. Et puis Oddo BHF a confirme sa recommandation à l'achat, plaçant même le titre dans ses Convictions Midcap pour le second semestre 2020.

Derrière, Alten se reprend après quatre séances de baisse dont une chute de 4,56% en fin de semaine dernière

Tarkett, et CNP Assurances complètent le tableau sur le SBF 120

Sur le CAC 40, ce regain d'optimisme profite à Renault Société Générale Capgemini qu'à Airbus

Valeurs en baisse

Neoen était en panne d'énergie, signant le plus fort repli du SBF 120 devant Genfit et ALD malgré un relèvement d'objectif de Citigroup de 10 à 11 euros.

C'est rouge aussi pour Casino...

A noter sur le SRD, la douloureuse reprise de cotation de Solocal (-25%) après l'annonce, vendredi, d'un plan de restructuration financière.

Seules deux valeurs sont en repli sur le CAC : Danone et Veolia.

LG (redaction@boursorama.fr)