Le debrief Bourse du 6 janvier : une belle semaine pour commencer 2023

Déjà oubliée, la séance de petite baisse d'hier. Le CAC 40 est reparti de l'avant et termine à +1,47% vers les 6861 points et 3 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, l'indice aura progressé de presque... 6%, une bien belle façon de démarrer l'année !

L'indice français a en fait accéléré en cours de journée après le rendez-vous du jour, celui dles chiffres officiels de l'emploi américain de décembre. Eh bien, l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu : 223.000 postes contre 200.000 en moyenne attendus selon le consensus Reuters. Le taux de chômage a, lui, diminué à 3,5% après 3,6% le mois précédent. Mais la bonne nouvelle, c'est que le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% sur un mois, soit deux fois moins que le mois précédent, et de 4,6% sur un an (5% estimé) après 5,1% en novembre. De quoi modérer les pressions inflationnistes, donc rassurer la Fed, donc rassurer les investisseurs...

A 17h45, le Dow Jones grimpe de 1,6% vers les 33.454 points quand le Nasdaq est à +1,43% vers les 10.452 points.

Valeurs en hausse

JCDecaux domine le SBF 120 devant Nexans, Seb et McPhy Energy

Sur le CAC 40, Renault passe une nouvelle fois la ligne d'arrivée en tête, la marque au losange qui grimpe de 15,5% depuis le début de l'année.

Les valeurs du luxe, LVMH et Hermès sont également à l'honneur.

Valeurs en baisse

Sur le SBF 120, la partie a été difficile pour Ubisoft, plus fort repli de l'indice. L'éditeur de jeux vidéo avait déjà été pénalisé hier par un abaissement d'objectif de cours de Bank of America qui vise désormais 20 euros contre 31 auparavant et reste à "sous-performance" estimant que les objectifs fournis par l'éditeur de jeux vidéo pour l'exercice 2023-2024 étaient sans doute trop ambitieux...

Derrière Sartorius Stedim reste sous pression.

Sur le CAC 40, c'est Engie qui était en panne d'énergie : le groupe a réalisé une émission d'obligations vertes en trois tranches pour un montant total de 2,75 milliards d'euros.

Danone et Orange complètent le trio des plus fortes baisses.

