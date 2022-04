Le debrief Bourse du 4 avril : le CAC 40 tient bon

information fournie par Boursorama • 04/04/2022 à 17:45

Le marché reste toujours prudent en raison des craintes sur la croissance économique et des incertitudes liées à l'évolution de la guerre en Ukraine.Toutefois, malgré ce contexte, le CAC 40 tient bon. L'indice termine la séance sur une hausse de 0,7% vers les 6731 points.

Du côté des valeurs, c'est le luxe qui sert de locomotive, soutenu par plusieurs analyses. UBS relève son objectif de cours sur LVMH en passant de 787 à 807 euros. Le titre du groupe avance de 2,2%. Le broker relève aussi son objectif de cours sur Hermès de 1.312 à 1.324 euros. Le titre gagne 2,4%. Et enfin Stifel réaffirme sa recommandation à l'achat sur Kering qui gagne 1,8%.

Le secteur de la défense est toujours très bien orienté. Thalès gagne encore plus de 3%, plus forte hausse de l'indice. Le titre a pris plus de 50% depuis le début de l'année.

Dans l'actualité, Sanofi avance de 1,3% alors que la FDA, l'autorité sanitaire américaine, a accepté d'accorder un examen prioritaire à son médicament Dupixent.

A l'inverse, les valeurs cycliques comme les banques et assurances sont en repli. Axa lâche presque 2%, le groupe est lanterne rouge de l'indice.

Sur le SBF 120, c'est Solutions 30 qui est à l'honneur. Le groupe a annoncé la semaine dernière avoir été sélectionné par un opérateur britannique pour effectuer une deuxième phase de déploiement de son réseau de fibre optique.

A l'opposé, les plus fortes baisses sont pour CGG et Vallourec. Le pétrole continue d'être très volatile. Le Brent s'échange ce soir à 107 dollars le baril, le WTI à 103 dollars le baril.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York a démarré dans le vert, elle reste toutefois attentive à cette inversion de la courbe des taux sur les 2 ans et 10 ans qui est perçue comme un ralentissement de la croissance, voire une récession. A noter aussi cette envolée de Twitter de plus de 20% après l'annonce de la prise de participation d'environ 10% d'Elon Musk dans le réseau social.

