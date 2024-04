Le debrief Bourse du 4 avril : le CAC 40 reste pratiquement à l’équilibre.

information fournie par Boursorama • 04/04/2024 à 17:15

Le CAC 40 avait bien débuté la séance en se rapprochant des 8 200 points à 10 heures, mais il a finalement reculé tout au long de la journée pour se stabiliser près de son niveau initial. Les investisseurs ont pris peu de risques à la veille de la publication du très attendu rapport sur l'emploi américain pour le mois de mars. On retrouve donc, le CAC 40 en très légère baisse de 0,02% à 8 151 points, avec des volumes d'échanges de 2,79 milliards d'euros.

Du côté des valeurs, Renault occupe la première position en s'approchant du seuil des 50€. Le titre progresse de 3,16% suite à une note positive de HSBC qui estime que le potentiel du groupe automobile français reste sous-valorisé. La banque britannique relève son objectif de cours sur l'action de 47 à 57 euros.

Dans son sillage, Eurofins Scientific et Saint-Gobain sont bien orientés avec des hausse de 1,59%, tout comme Unibail-Rodamco-Westfield et Société Générale.

En revanche, de l'autre côté, Carrefour se replie de 2,82%, scénario similaire pour Essilorluxottica qui affiche une contreperformance de 2,28%. Puis, on retrouve également dans le rouge Vinci et Pernod Ricard, dont l'objectif de cours a été réduit par la Deutsche Bank à 135 euros.

Sur le SBF 120, un peu plus d'actualité avec le groupe Solutions 30 qui chute de 13%. L'entreprise spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologies a publié un résultat net part du groupe négatif à hauteur de -22,7 millions d'euros pour l'année écoulée, mais en net redressement par rapport à 2022 où il était à -50,1 millions d'euros. Juste derrière, JCDecaux marque une pause après 4 séances dans le vert, le titre se replie de 4,38%

À l'inverse, Atos grimpe de 7,79%, au-dessus des 2€. Neoen continue sur sa bonne lancée et progresse également de 5,77%. Ensuite, juste derrière, on retrouve Solvay et Valneva.

Autre actualité sur la journée, le groupe d'ingénierie spécialisé dans le secteur de la logistique, Gaussin, a annoncé jeudi avoir obtenu une procédure de sauvegarde afin de garantir la pérennité de l'entreprise et de maintenir l'emploi. Le titre lâche 42,35% par conséquent.

Et enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, le Département du Travail a annoncé avoir enregistré 221 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis pour la semaine du 25 mars, un chiffre en hausse de 9 000 par rapport à celui révisé de la semaine précédente. Un indicateur qui n'a pas fait réagir la Bourse de Paris, tandis que Wall Street réagit positivement, avec le Dow Jones et le Nasdaq affichant respectivement des hausses de 0,43 et 0,87%.

Antoine MORISSE ( redaction@boursorama.fr )