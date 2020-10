Le debrief Bourse du 30 septembre : la baisse se poursuit à Paris

Boursorama • 30/09/2020 à 18:36

On a cru que le CAC 40 allait finir dans le vert grâce à Wall Street... et puis non, l'indice français finit en recul de 0,59% vers les 4803 points.

Aux Etats-Unis pourtant, ca va bien. Le Dow Jones grimpe de 1,7% à 17h45 vers les 27.909 points et le Nasdaq gagne 1,4% vers les 11.243 points. Plus que le débat présidentiel tendu et pas vraiment à la hauteur de l'enjeu, les investisseurs ont apprécié l'espoir d'un accord du Congrès autour d'un nouveau plan de relance.

Ils ont pris connaissance également d'indicateurs plutôt positifs avec une enquête ADP qui a fait ressortir la création de 749.000 emplois dans le secteur privé en septembre, mieux qu'attendu, et de bon augure -on l'espère- avant les chiffres officiels de l'emploi vendredi. Encourageant aussi : les promesses de ventes de logements qui ont augmenté de 8,8% en août (+3,2% attendus) et après +5,9% en juillet.

Valeurs en hausse

Ce sont les foncières Klépierre et Mercialys qui tiennent le haut du pavé.

Genfit signe une nouvelle séance de hausse.

Suez arrive ensuite alors que Veolia a relevé l'offre faite à Engie proposant désormais 18 euros par action Suez, dividende inclus, contre 15,50 auparavant. L'offre reste valable jusqu'à ce soir minuit. Une offre que le conseil d'administration de Suez réuni aujourd'hui juge «floue et ne garantissant pas l'intérêt des actionnaires et parties-prenantes».

Sur le CAC 40, c'est une autre foncière qui termine en tête : Unibail-Rodamco-Westfield devant Total : lors de la journée investisseurs qui se tenait aujourd'hui, la major a annoncé que sa production de pétrole allait stagner voire baisser légèrement d'ici à 2030, la croissance viendra du gaz et de l'électricité. Le groupe investira parallèlement 2 milliards de dollars par an dans l'éolien et le solaire. Il a par ailleurs confirmé une croissance du cash-flow de 5 milliards de dollars d'ici 2025 et une rentabilité des capitaux propres supérieure à 10% dans un environnement à 50 dollars le baril.

Société générale reprend aussi des couleurs : +2,63% à 11,32 euros

Sur le SRD, nouvelle séance de forte hausse pour Europcar (+20,3%) après l'annonce d'une alliance stratégique avec Routes Car Rental, un des principaux acteurs de la location de véhicules au Canada.

Valeurs en baisse

Côtés baisse, coup de frein sur Alstom. La faute à Bouygues qui a placé 11 millions d'actions du groupe d'équipements ferroviaires, à 42 euros par titre.

Seb , Worldline, LVMH et Schneider Electric étaient également à la peine...

